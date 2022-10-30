ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر المشاة المعلق غربي الهند إلى 68 قتيلاً

أعلن مسؤولون هنود أن 68 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم بانهيار جسر تاريخي للمشاة فوق نهر في ولاية غوجارات غربي الهند؛ ما أدى إلى سقوط مئات الأشخاص في المياه، وفقًا لـ"سبوتنك".
وتفصيلاً، أظهرت لقطات تلفزيونية العشرات من الأشخاص يتشبثون بالكابلات والبقايا الملتوية للجسر المنهار فيما تكافح فِرق الطوارئ لإنقاذهم، وتسلق البعض الهيكل المكسور في محاولة لشق طريقهم إلى ضفاف النهر، بينما سبح آخرون إلى بر الأمان.
وقال "إن كي موشار" المسؤول الكبير في موربي: "عدد القتلى 68"، فيما قال مسؤولون آخرون في وقت سابق إن 30 شخصًا على الأقل أُصيبوا.
وذكرت قناة "زي نيوز" المحلية أن الجسر كان عليه أكثر من 400 شخص عندما انهار، وسقطوا في نهر ماتشو في بلدة موربي.
وكانت الحركة قد أُعيدت إلى الجسر قبل أيام بعد خضوعه لعمليات إصلاح، دامت ستة أشهر.
والجسر الذي يمتد على طول 230 مترًا كان قد شُيد خلال الاستعمار البريطاني في القرن التاسع عشر.