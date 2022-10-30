ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر المشاة المعلق غربي الهند إلى 68 قتيلاً

وتفصيلاً، أظهرت لقطات تلفزيونية العشرات من الأشخاص يتشبثون بالكابلات والبقايا الملتوية للجسر المنهار فيما تكافح فِرق الطوارئ لإنقاذهم، وتسلق البعض الهيكل المكسور في محاولة لشق طريقهم إلى ضفاف النهر، بينما سبح آخرون إلى بر الأمان.