رعب في السويد.. فيديو لحظة هروب الكوبرا الملك والجميع في رحلة البحث عنه

بعد حوالي أسبوع على فرارها اللافت من جحرها في حديقة حيوانات سويدية، نجحت أفعى من نوع الكوبرا الملك في الهرب مجددًا بعدما حدّد طاقم الحديقة موقعها داخل جدار؛ على ما أعلنت السلطات، الجمعة.