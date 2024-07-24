أحد عمال مطار شارل ديغول بباريس يفجّر رعب الرئيس الإسرائيلي!

شهد مطار شارل ديغول في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأربعاء، حدثًا أمنيًا، تسبب في منع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وحاشيته من النزول من الطائرة.
ووفق موقع "Rt" قالت القناة 12 الإسرائيلية: إن سبب تأخر حاشية "هرتسوغ" هو وقوف أحد عمال المطار دون سترة بالقرب من الطائرة، مما أثار الشكوك في أن هذا حدث أمني.
وأشار تقرير للقناة إلى أنه بسبب الخوف من وقوع حدث أمني، لم يُسمح للرئيس والوفد بالنزول من الطائرة.
وفي وقت لاحق، تم الإعلان عن عودة الأمور إلى طبيعتها، ونزل الرئيس الإسرائيلي من الطائرة بسلام.
وسافر إسحاق هرتسوغ إلى باريس من أجل حضور حفل افتتاح الألعاب الأولمبية مساء الجمعة المقبل.