أحد عمال مطار شارل ديغول بباريس يفجّر رعب الرئيس الإسرائيلي!

ووفق موقع "Rt" قالت القناة 12 الإسرائيلية: إن سبب تأخر حاشية "هرتسوغ" هو وقوف أحد عمال المطار دون سترة بالقرب من الطائرة، مما أثار الشكوك في أن هذا حدث أمني.