حقيقتها انكشفت.. كرات سوداء غزت شواطئ أستراليا وأدّت لإغلاقها

وأوضح الفريق في مقال نشرته مجلة "The Conversation"، أن اختبارًا أكثر تفصيلًا يسمى التحليل الطيفي الكتلي (Mass Spectrometry)، كشف عن جزيئات عضوية مثل الأحماض الدهنية والغلسريدات، بالإضافة إلى "وقود المركبات"، كما وجدوا آثارًا لمواد كيميائية صناعية سامة مثل مواد البيرفلورو ألكيل، المعروفة أيضًا باسم "المواد الكيميائية الأبدية" (PFAS)؛ لأنها تستمر في البيئة لسنوات دون أن تتحلل، والمبيدات الحشرية والمركّبات الستيرويدية مثل نورجيستريل، والأدوية البيطرية، والأدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم مثل لوسارتان.