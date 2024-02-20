"لا نعرف بالضبط أين ومتى سيعود ويحترق".. الأرض في انتظار سقوط قمر اصطناعي ضخم غدًا الأربعاء

وجاء في بيان صادر عن الوكالة، نقلته شبكة "سي إن إن": "بينما تعد عودة القمر الاصطناعي إلى الغلاف الجوي أمرًا طبيعيًّا؛ من المستحيل معرفة بالضبط أين ومتى سيعود إلى الغلاف الجوي ويبدأ في الاحتراق".