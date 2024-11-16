دعامات مرضى القلب بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في روسيا

يذكر أن الدعامات التاجية تستخدم على شكل إطارات معدنية لاستعادة تدفق الدم في الوعاء الدموي في مكان تضيّقه. وتم تصنيعها على مدى السنوات العشر الماضية عن طريق القطع بالليزر. واقترح المتخصصون نهجًا يسمح بتطوير منتجات ذات هياكل معقدة تخصص لمريض معيّن.