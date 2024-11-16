دعامات مرضى القلب بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في روسيا
عمل المتخصصون من جامعة بيرم الوطنية للأبحاث البوليتكنيكية على تطوير طريقة للطباعة ثلاثية الأبعاد للدعامات التاجية المستخدمة في علاج أمراض القلب التاجية.
وحسب وكالة "تاس" الروسية، جاء في تقرير صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة: "أن هذه الدعامات تتمتع بالتوافق الحيوي والمرونة والقوة".
وفي الدراسة المدعومة من قبل مؤسسة العلوم الروسية، اقترح علماء الجامعة تقنية تتكون من مرحلتين لطباعة دعامات الكوبالت والكروم، مما يجعل من الممكن إنتاج نماذج أكثر موثوقية وتسريع عملية التصنيع.
ونشرت نتائج الدراسة في مجلة "Materials" العلمية، حسب موقع "روسيا اليوم".
التقنية تخصص دعامة لمرض معين
يذكر أن الدعامات التاجية تستخدم على شكل إطارات معدنية لاستعادة تدفق الدم في الوعاء الدموي في مكان تضيّقه. وتم تصنيعها على مدى السنوات العشر الماضية عن طريق القطع بالليزر. واقترح المتخصصون نهجًا يسمح بتطوير منتجات ذات هياكل معقدة تخصص لمريض معيّن.
وأوضحت الجامعة أن "النمذجة الواضحة وتحسين مواصفات الطباعة تجعل من الممكن إنتاج دعامات أكثر موثوقية باستخدام نموذج فردي ثلاثي الأبعاد، ما يمكن أن يحسن حالة المرضى ويزيد من فعالية علاج أمراض القلب التاجية".