"700 متر قماش".. العراق يدخل موسوعة "غينيس" بأكبر دشداشة

وأضاف أحد المساهمين في هذا العمل: إن طول الدشداشة بلغ 22.3 متر، وعرضها 8.4 متر، ووزنها 160 كيلوجرامًا، بينما بلغ وزن الصبة الخرسانية للبرج الحامل للثوب 65 طنًا، موضحًا أن خياطتها استغرقت عمل أكثر من 70 يومًا.