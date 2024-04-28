"700 متر قماش".. العراق يدخل موسوعة "غينيس" بأكبر دشداشة

استطاعت مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار العراقية تصميم وتنصيب أكبر "دشداشة" في العالم أمام أحد المجمعات السكنية؛ لتدخل بها موسوعة "غينيس" العالمية للأرقام القياسية.
وقال أصحاب الفكرة في بيان لهم، بحسب "آر تي": إنهم اشتروا لهذا الغرض أكبر ماكينة خياطة في العراق، واستخدموا 700 متر من القماش.
وأضاف أحد المساهمين في هذا العمل: إن طول الدشداشة بلغ 22.3 متر، وعرضها 8.4 متر، ووزنها 160 كيلوجرامًا، بينما بلغ وزن الصبة الخرسانية للبرج الحامل للثوب 65 طنًا، موضحًا أن خياطتها استغرقت عمل أكثر من 70 يومًا.
وتابع: تواصلنا مع موسوعة غينيس، وحصلنا على اعتماد عالمي، علمًا بأن الرقم السابق المسجل في الموسوعة هو لدشداشة طولها 13.7 متر وعرضها 5.5 متر.
ولفت إلى أن اختيارهم تصميم وخياطة الدشداشة جاء لتسليط الضوء والاعتزاز بالثقافة والزي العربي، ونثبت من خلالها للعالم أن مدن العراق تتطور وفيها حركة إعمار.