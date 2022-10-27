شاهد.. هجوم بـ"سيف ساموراي" على مكتب رئيسة وزراء نيوزيلندا
ألقت السلطات النيوزيلندية القبض على امرأة، بعد أن تَعَرض مكتب رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن لهجوم بسيفٍ، اليوم الخميس.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، قالت الشرطة إن امرأة (57 عامًا) اعتُقلت، على صلة بالحادث الذي وقع في مكتب "أردرن" في أوكلاند.
وظهرت المرأة في لقطات كاميرات المراقبة وهي تتجول بالقرب من مكتب "أردرن" حاملة السيف.
وقال متحدث باسم الشرطة: "حاليًا، تحقق الشرطة مع المرأة بشأن ما حدث، ولا نبحث حاليًا عن أي شخص آخر".
وتحطمت نافذةٌ في المكتب، في حين ذكرت وسائل إعلام محلية أن قنبلة دخان ألقيت أيضًا على المبنى.
وحسب وسائل إعلام محلية؛ فقد عُثِر على السيف في موقع الهجوم، وهو من نوع سيوف الساموراي اليابانية.
وقالت الشرطة: لم تسجل إصابات، وكان المكتب خاليًا وقت الهجوم.
يُذكر أن "أردرن" موجودة حاليًا في القارة القطبية الجنوبية للاحتفال بمرور 65 عامًا على تأسيس قاعدة سكوت (موطن نيوزيلندا في أنتاركتيكا) وأول موسم كامل من أبحاث أنتاركتيكا وحماية البيئة، بعد عامين من الاضطراب الذي سببته جائحة كورونا.