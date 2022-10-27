شاهد.. هجوم بـ"سيف ساموراي" على مكتب رئيسة وزراء نيوزيلندا

يُذكر أن "أردرن" موجودة حاليًا في القارة القطبية الجنوبية للاحتفال بمرور 65 عامًا على تأسيس قاعدة سكوت (موطن نيوزيلندا في أنتاركتيكا) وأول موسم كامل من أبحاث أنتاركتيكا وحماية البيئة، بعد عامين من الاضطراب الذي سببته جائحة كورونا.