حادثة غريبة بدأت على موقع للزواج.. شاهد لماذا حاولت امرأة هندية خطف مذيع تليفزيوني شهير

بطريقة ما، نجح المذيع الهندي في الإفلات من عملية الاختطاف، قبل أن يقوم بفتح بلاغ لدى الشرطة الهندية، التي ألقت القبض على تريشا ومن عاونها في التخطيط للاختطاف.