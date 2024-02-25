حادثة غريبة بدأت على موقع للزواج.. شاهد لماذا حاولت امرأة هندية خطف مذيع تليفزيوني شهير
قبل أيام، ألقي القبض على سيدة أعمال في حيدر أباد بالهند، بتهمة مطاردة واختطاف مذيع تلفزيوني شهير، بعد أن قام شخص بانتحال شخصية المذيع على موقع للزواج.
وحسب صحيفة "إنديا توداي" الهندية، تَعرضت سيدة الأعمال بوجيريدي تريشا، العضو المنتدب لخمس شركات ناشئة، للخداع بمبلغ 4 ملايين روبية (50 ألف دولار) من قِبَل "منتحلٍ" تَظَاهر بأنه المذيع التلفزيوني المعروف براناف سيستلا.
قصة الاحتيال
في حالة نصب كلاسيكية على الإنترنت، استخدم المحتال المجهول صور سيستلا في ملفه الشخصي.
بعدها، أقنع المنتحل سيدة الأعمال "بالاستثمار في مشروع واعد يعمل عليه"، وهو ما قامت به دون تردد؛ لإعجابها بالمذيع التلفزيوني الذي كان المنتحل يستخدم صورته.
وبعد تحويل مبلغ 50 ألف دولار، توقف المنتحل عن الرد على مكالماتها، قبل أن يقوم بحظرها من جميع التطبيقات.
خطة اختطاف
في العامين الماضيين، بدأت تريشا بالتخطيط "لاختطاف" المذيع التلفزيوني، ظنًّا منها أنه هو من سرق الأموال، وتركها تتعلق به عاطفيًّا.
وبالرغم من مواجهة سيستلا، الذي أكد لها أن منتحلًا استخدم صورته ونصب عليها؛ لم تصدق تريشا أقوال المذيع الشهير.
وبمساعدة شركاء لها، قامت بالتخطيط لعملية الاختطاف، عبر مراقبة وتتبع المذيع التلفزيوني، حتى يوم 11 فبراير عندما نفذوا العملية.
بطريقة ما، نجح المذيع الهندي في الإفلات من عملية الاختطاف، قبل أن يقوم بفتح بلاغ لدى الشرطة الهندية، التي ألقت القبض على تريشا ومن عاونها في التخطيط للاختطاف.