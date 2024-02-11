فيديو.. حارس مرمى يسجّل هدفاً رائعاً دون أن يشعر

وحسب موقع "الحرة"، أظهرت لقطات فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، خروج يانسن من مرماه لإبعاد كرة مرتدة كان مهاجم الخصم يحاول الحصول عليها، حيث سدّد الحارس الكرة وارتطم بالمهاجم، لكن كرته سكنت شباك الخصم دون أن يتنبه لذلك بعد أن سقط أرضاً.