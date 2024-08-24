غزة متناهية الصغر.. تسونامي بشري يهددها والتبعات خطيرة

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن نحو 30 ألف فلسطيني يعيشون في كل كيلومتر مربع بمنطقة المواصي في غزة، مقارنة بـ 1200 شخص لكل كيلومتر مربع في غزة قبل الحرب، وهي أكبر مكان مأهول في العالم في الوقت الراهن، بعد أن تخطت ماكاو في صدر قائمة الأعلى كثافة سكانية في العالم للكيلومتر المربع الواحد، التي كانت تحتل الصدارة بـ21 ألف شخص للكيلومتر المربع.