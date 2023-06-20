الأولى تنطلق يوم الجمعة المقبل.. 75 رحلة طيران لنقل 9 آلاف حاج من الكويت إلى السعودية

وحسب وكالة أنباء الكويت "كونا" أكد نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع والمتحدث الرسمي للادارة العامة للطيران المدني سعد العتيبي أن استعدادات الإدارة لموسم الحج الحالي بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والإدارة العامة للجمارك، إضافة إلى حملات الحج الكويتية وشركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية.