كانت تستعد للصلاة حين توقف كل شيء.. الفلسطينية "ريم" تروي قصة 12 ساعة مروعة تحت أنقاض غزة

ظلت "ريم" تبكي، وتبتهل ثم تعود للبكاء، والصراخ مرة أخرى، والطرق بالحجر من جديد، إلى أن خارت قواها.

وفي الرابعة فجرًا من صباح اليوم التالي، "تم إنقاذ جسدي من تحت الركام، ولكن دون أحبتي، أمي وأخي بلال وابنه الصغير حمود".