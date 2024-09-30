واقعةٌ غريبة في محكمة أمريكية.. شاهد ما فعلته قاضية بامرأة بسبب ملابسها والتقاط الصور بالهاتف

في واقعة غريبة أثارت الجدل، أمرت قاضية في ولاية تكساس الأمريكية، بوضع امرأة في القيود وإدخالها قفص المتهمين، بعد ظهور المرأة في المحكمة وهي مرتدية "شورتًا"، وقيامها بالتقاط صورة باستخدام هاتفها المحمول.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أظهر مقطع فيديو، قيام القاضية ستيفاني بويد، بالمحكمة الجزئية، بتوبيخ المرأة بسبب عدم ارتدائها ملابس تلائم المحكمة، وكسر قواعد قاعة السلوك داخل المحكمة عندما استخدمت الهاتف لالتقاط الصور.
وحسب الصحيفة، كانت أم أمريكية تحضر محاكمة ابنها بالمحكمة.
وفي الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة بالمحكمة، وتمت مشاهدته أكثر من 18 مليون مرة على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، نشاهد الأم وهي ترتدي بلوزة زرقاء وشورتًا أبيض، وتقترب من منصة القاضية، وتسألها القاضية "بويد": "لماذا أنت في هذه المحكمة مرتدية شورتًا؟"، وترد المرأة: "أنا آسفة، أنا لم أذهب إلى محكمة من قبل حقًّا".
وبعدها قالت القاضية: "أنت كنت تلتقطين صورة بهاتفك.. فلمن كنت تلتقطين الصور؟"، وردت المرأة: "كنت التقط صورة لابني وأرسلها لأخته كي تطمئن عليه".
وهنا استدعت القاضية أحد مسؤولي الأمن بالمحكمة، وطلبت من المرأة تسليمه الهاتف ليقوم بحذف الصورة.
وقد اعتذرت المرأة عن ما فعلت، وقالت لها القاضية "أقدر اعتذارك"؛ ورغم ذلك أمرت القاضية بوضع القيود في يدي المرأة ووضعها في القفص إلى جوار ابنها.
وعقب نشر الفيديو الذي أثار جدلًا على مواقع التواصل ما بين مؤيد ومعارض لما فعلته القاضية مع المرأة؛ قالت معلقةٌ على المشهد تدعى "جاميليا": "لقد كان قرار القاضية قاسيًا بعض الشيء"، وكتبت معلقة تدعى "كاثرين": "القاضية تعدت الخط في قرارها".
لكن آخرين تفهموا موقف القاضية وقرارها، فكتب أحد المعلقين: "هناك آداب سلوك يجب أن تراعى في قاعة المحكمة، ومنها عدم استخدام الهواتف أو التصوير".