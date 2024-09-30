واقعةٌ غريبة في محكمة أمريكية.. شاهد ما فعلته قاضية بامرأة بسبب ملابسها والتقاط الصور بالهاتف

وفي الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة بالمحكمة، وتمت مشاهدته أكثر من 18 مليون مرة على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، نشاهد الأم وهي ترتدي بلوزة زرقاء وشورتًا أبيض، وتقترب من منصة القاضية، وتسألها القاضية "بويد": "لماذا أنت في هذه المحكمة مرتدية شورتًا؟"، وترد المرأة: "أنا آسفة، أنا لم أذهب إلى محكمة من قبل حقًّا".