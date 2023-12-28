توقعات باستمرار ارتفاع أسعارٍ على المستوى العالمي في 2024

وتمثل الهند أكبر مصدر للأرز في العالم بحوالى 40% من تجارة الأرز العالمية، وتذهب شحناتها إلى حوالى 140 دولة.. وفي حال استمرار فرضِها للقيود على تصدير العديد من أنواع الأرز؛ يؤدي ذلك إلى تفاقم الأسعار في العديد من دول العالم من أبرزها إفريقيا؛ حيث ارتفع سعر الأرز بنسبة 61% في عدة فترات من العام الجاري.