ليبيا.. العثور على جثمان قائد مركب مصرية غارقة

بعد أيام على اختفائه، أعلنت مصادر ليبية العثور على جثمان قائد مركب مصرية غرقت قبالة سواحل منطقة رأس التين في ليبيا.
وحسب موقع "العربية. نت"، ذكرت المصادر أن قائد المركب سوداني الجنسية ويدعى عبد الله ذايب حسن، مضيفة أنه تم تسليم الجثمان لمشرحة مستشفى أم الرزم العام.
أتت هذه التطورات بعد أيام من إعلان السلطات غرق مركب مصرية بسبب سوء الأحوال الجوية قبالة شواطئ رأس التين غرب مدينة طبرق في ليبيا ما أدى إلى فقدان 3 من البحارة.
في حين أعلنت مصادر ليبية أن 6 أشخاص من البحارة تم إنقاذهم يحمل 5 منهم الجنسية السورية، فيما يحمل السادس الجنسية اللبنانية.
كما تبيّن أن المركب خرجت من مدينة أبي قير المصرية، متوجهة إلى مدينة بنغازي الليبية.
وكانت السواحل الليبية قد شهدت قبل أيام انقلاب وغرق قارب يحمل 13 مصريًا في طريقهم من خلال هجرة غير شرعية إلى أوروبا قبالة سواحل ليبيا.
ولقي جميع من كانوا على متن القارب مصرعهم باستثناء شخص واحد، حسبما أفادت السلطات.
يُذكر أن مصدرًا ليبيًا مسؤولاً كان أفاد لـ"الحدث. نت"، بأنه تم العثور على جثامين عدد من الغارقين في المركب المنكوب، مشيرًا إلى أنه عثر على بعضهم عند شاطئ منطقة "كمبوت".
وكانت مصر قد وضعت قوانين رادعة لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية وكل من يشارك في تنظيمها أو تيسيرها، مؤكدة أنه تم تشديد الإجراءات على حدودها لمنع خروج مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية.