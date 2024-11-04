ليبيا.. العثور على جثمان قائد مركب مصرية غارقة

يُذكر أن مصدرًا ليبيًا مسؤولاً كان أفاد لـ"الحدث. نت"، بأنه تم العثور على جثامين عدد من الغارقين في المركب المنكوب، مشيرًا إلى أنه عثر على بعضهم عند شاطئ منطقة "كمبوت".