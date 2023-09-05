بالفيديو.. مصرع 21 شخصًا في أسوأ إعصار يضرب جنوب البرازيل

وفي التفاصيل، قال الحاكم إدواردو ليتي في مؤتمر صحفي: "للأسف، تلقيت معلومات تفيد بالعثور على 15 جثة في بلدة موكوم؛ ما يرفع عدد القتلى إلى 21".