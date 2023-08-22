باكستان.. أطفال عالقون في تلفريك يوصلهم للمدرسة والرياح تحبط عملية الإنقاذ بهليكوبتر

وفي حديث إلى "فرانس برس"، قال عبدالباسط خان المسؤول البارز في خدمات الطوارئ بإقليم خيبر بختونخوا، إن "التلفريك معلق بكابل. علق وفي داخله ما لا يقل عن 8 ركاب معظمهم من التلاميذ".