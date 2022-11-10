انتخاب نائب أمريكي توفي منذ شهر بغالبية ساحقة

أفادت تقارير إخبارية، بأن نائبًا أمريكيًّا توفي الشهر الماضي، أعيد انتخابه مجددًا بغالبية ساحقة عضوًا في برلمان ولاية بنسلفانيا.
وقد توفي الديمقراطي توني ديلوكا الذي يمثل إحدى ضواحي مدينة بيتسبورغ في برلمان الولاية في 9 أكتوبر، عن عمر ناهز 85 عامًا، لكن الأوان كان قد فات لإزالة اسمه من القوائم الانتخابية.
واستعاد "ديلوكا" مقعده بنسبة 85% من الأصوات مع فرز 98% منها.
وسوف يتم إجراء انتخابات خاصة بالمقعد لتحديد من سيشغله؛ حسب ما ذكرته "فرانس برس".
وقال الحزب الديمقراطي في بنسلفانيا على تويتر: "بينما نشعر بالحزن الشديد لفقدان النائب توني ديلوكا؛ نحن فخورون برؤية الناخبين يواصلون إظهار ثقتهم به وبالتزامه بالقيم الديمقراطية من خلال إعادة انتخابه بعد وفاته".
وفاز الديمقراطيان، جوش شابيرو وجون فيترمان، صباح الأربعاء، بمنصبين مهمين في ولاية بنسلفانيا ذات الأهمية الكبيرة في الانتخابات النصفية؛ وفق "سكاي نيوز".
وكسب الديمقراطيون مقعدًا حاسمًا للسيطرة على مجلس الشيوخ، بفوز جون فيترمان في ولاية بنسلفانيا على المرشح المدعوم دونالد ترامب محمد أوز؛ وفقًا لقناتي "فوكس نيوز" و"إن بي سي" الأمريكيتين.
وواجه فيترمان الذي كان يتعافى من جلطة دماغية أصيب بها في مايو، المرشح الجمهوري محمد أوز، في واحدة من أكثر المعارك تنافسية في انتخابات منتصف الولاية.