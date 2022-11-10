انتخاب نائب أمريكي توفي منذ شهر بغالبية ساحقة

وقد توفي الديمقراطي توني ديلوكا الذي يمثل إحدى ضواحي مدينة بيتسبورغ في برلمان الولاية في 9 أكتوبر، عن عمر ناهز 85 عامًا، لكن الأوان كان قد فات لإزالة اسمه من القوائم الانتخابية.