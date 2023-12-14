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فيديو مؤثر: أم تبكي وأب يصرخ.. جثث عشرات الفلسطينيين متراصة بعد قصف إسرائيلي وحشي
وثق جريمة جديدة للاحتلال الإسرائيلي
وثقت عدسة صحفي فلسطيني جريمة جديدة للاحتلال الإسرائيلي، حيث شوهدت عشرات الجثث متراصة خلال تشييعهم إلى مثواهم.
وفي الفيديو الذي التقطته عدسة حسن إصليح، وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشاهد تشييع جثامين عشرات الشهداء في رفح جنوب قطاع غزة، الذين ارتقوا إثر قصف إسرائيلي وحشي.
ويوثق المقطع المؤثر بكاء الآباء والأمهات والأقارب على فراق أحبائهم، إذ نشاهد أبًا لم يستطع تمالك دموعه وهو يحمل فلذة كبده بعد أن فاضت روحه إلى بارئها، فيما تكشف أم عن وجه ابنها لتمنحه قبلة أخيرة في الوداع الأخير.
يُشار إلى ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 18787 فلسطينيًا، فيما بلغ عدد الجرحى 50897، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.