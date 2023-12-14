فيديو مؤثر: أم تبكي وأب يصرخ.. جثث عشرات الفلسطينيين متراصة بعد قصف إسرائيلي وحشي

ويوثق المقطع المؤثر بكاء الآباء والأمهات والأقارب على فراق أحبائهم، إذ نشاهد أبًا لم يستطع تمالك دموعه وهو يحمل فلذة كبده بعد أن فاضت روحه إلى بارئها، فيما تكشف أم عن وجه ابنها لتمنحه قبلة أخيرة في الوداع الأخير.