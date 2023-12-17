القذيقة "الياسين 105" والضحية دبابة "ميركافا" إسرائيلية.. شاهد اشتعالها

أظهر مقطع فيديو، نشرته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا 4 بقذيفة الياسين 105، وذلك خلال توغلها جنوب شرق مدينة دير البلح.
ويُظهر المقطع المرئي إصابة قلب الدبابة بدقة من على بعد؛ ومن ثم اشتعالها بالكامل، وتحولها إلى "خردة" محترقة.
وتُقدِّر التقييمات العسكرية سعر الدبابة الإسرائيلية الشهيرة بنحو 7 ملايين دولار، وتتمتع بإمكانيات كبيرة، إلا أنها فشلت في التعامل مع المقاتلين الفلسطينيين وقذائفهم.
ووجَّهت قذائف المقاومة الفلسطينية في غزة للدبابات الإسرائيلية "ميركافا" ضربة كبرى لسمعة الصناعات العسكرية الإسرائيلية، التي باتت تواجه فشلاً ذريعًا بعد مشاهد احتراقها المتتالية بقذائف فصائل المقاومة.
وتُعد قذيفة "الياسين 105" قذيفة مضادة للدروع، وهي نسخة طورتها كتائب القسام من قذيفة "تاندوم 85" الروسية، وباتت كابوسًا للآليات العسكرية الإسرائيلية؛ لما تتمتع به من قدرات تدميرية عالية.
ويتراوح مدى القذيفة ما بين 100-500 متر، ويكون المدى الفعال في حدود 150 مترًا، وتتكون من حشوتين باعتبارها قذيفة ترادفية؛ إذ تنفجر الحشوة المتفجرة الأولى مع الارتطام في جسد المدرعة، والثانية تنفجر بعدها بفارق ضئيل من أجل تعزيز الانفجار، واختراق الآلية المدرعة المستهدفة، وذلك وفقًا للمعلومات المتوافرة عنها.
يُشار إلى ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى نحو 121 قتيلاً منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد قتلاهم إلى أكثر من 453 قتيلاً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه، وذلك وفقًا للأرقام الإسرائيلية المعلنة، التي يرجح محللون أن تكون أكثر من ذلك.