"لا يبحث عن شهادات بل قدرات استثنائية".. "ماسك" يكشف عن سؤال يكرره دائمًا في مقابلات العمل

كشف الملياردير الأمريكي الشهير إيلون ماسك عن استخدامه واحدًا من الأسئلة الشائعة؛ للتعرف على قدرات المتقدمين للوظائف وصدق إجاباتهم.
وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، تعتمد مقابلات العمل غالبًا على أساليب معينة يستخدمها أصحاب العمل للتعرف على قدرات المتقدمين.
وفي هذا الإطار، يقول "ماسك" إنه دائمًا يسأل هذا السؤال: "أخبرني عن بعض أصعب المشاكل التي عملت عليها وكيف حللتها".
ويندرج هذا السؤال تحت بند "إدارة المعلومات غير المتكافئة"، وهي تقنية في مقابلة العمل مصممة ليثبت أن المتقدم يقول الحقيقة بشأن تجربته في العمل بشكل مفصل.
وإذا كان المتقدم قادرًا على الإجابة عن سؤال "ماسك" المفتوح بإجابة محددة ومفصلة، فمن المرجح أنه يقول الحقيقة بحسب التقنية.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، قال الباحث كودي بورتر: "التفاصيل الصغيرة هي شريان الحياة للتحقيقات الجنائية، إذا قدّم الشهود إفادات أطول وأكثر تفصيلًا حول الحدث، فسيكون المحقق قادرًا بشكل أفضل على اكتشاف ما إذا كانوا يقولون الحقيقة أم يكذبون".
وينطبق قول "بورتر" على المتقدمين للوظائف، حيث يمكن أن يكون عدم التفصيل في الإجابة دليلًا على عدم صحّتها.
إن عملية التوظيف الخاصة بـ"ماسك" فريدة من نوعها، فبدلًا من البحث عن شهادة جامعية، أو حتى شهادة الثانوية العامة، فإنه يبحث عن "دليل على القدرة الاستثنائية في صورة مشكلة وحل ناجح لها"، وذلك عندما يتعلق الأمر بتوظيف موظفين جدد.
وبحسب "ماسك": "إذا كان للموظف سجل حافل بالإنجازات الاستثنائية، فمن المرجح أن يستمر ذلك في المستقبل".
هذا هو السبب في أن "ماسك" يطرح نفس السؤال على كل شخص يجري معه المقابلة؛ لأنه يقول: "من السهل الكذب في السيرة الذاتية، ولكن من الصعب اختلاق كذبة مفصلة على الفور".