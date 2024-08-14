"لا يبحث عن شهادات بل قدرات استثنائية".. "ماسك" يكشف عن سؤال يكرره دائمًا في مقابلات العمل

إن عملية التوظيف الخاصة بـ"ماسك" فريدة من نوعها، فبدلًا من البحث عن شهادة جامعية، أو حتى شهادة الثانوية العامة، فإنه يبحث عن "دليل على القدرة الاستثنائية في صورة مشكلة وحل ناجح لها"، وذلك عندما يتعلق الأمر بتوظيف موظفين جدد.