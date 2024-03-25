نيويورك.. تشديد الحراسة على مكبّ نفايات لمنع البحث عن قرص كمبيوتر يحتوي على 7500 عملة بيتكوين

تم رمي القرص قبل 11 عامًا من قِبَل جيمس هاولز (37 عامًا) الذي وضعه في كيس قمامة أسود، وجرى رميه بالخطأ في النفايات، ويحتوي على 7500 من عملة بيتكوين، بعد أن قام بتعدينها في مراحل مبكرة من إطلاقها، ولم تكن حينها تملك أي قيمة.