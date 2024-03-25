نيويورك.. تشديد الحراسة على مكبّ نفايات لمنع البحث عن قرص كمبيوتر يحتوي على 7500 عملة بيتكوين

شددت مدينة نيوبورت في جنوب ويلز في المملكة المتحدة، الحراسة الأمنية على مكبّ للنفايات؛ بسبب مخاوف من إقدام الطامعين على البحث عن قرص صلب للكمبيوتر يحتوي 7500 من عملة البيتكوين تم رميه بالخطأ مع النفايات.
ويخشى المسؤولون في المدينة، أن يقوم العديد من الأشخاص باقتحام المكب ونبش النفايات، بعد أن ألقى أحد الأشخاص -بالخطأ- القرص الذي يحتوي على عملات بيتكوين تُقَدر قيمتها الحالية بنصف مليار دولار.
تم رمي القرص قبل 11 عامًا من قِبَل جيمس هاولز (37 عامًا) الذي وضعه في كيس قمامة أسود، وجرى رميه بالخطأ في النفايات، ويحتوي على 7500 من عملة بيتكوين، بعد أن قام بتعدينها في مراحل مبكرة من إطلاقها، ولم تكن حينها تملك أي قيمة.
وتجري حراسة مكبّ النفايات على مدار الساعة بشبكة من كاميرات الفيديو والحراس؛ لمنع الطامحين باستخدام أجهزة كشف المعادن من الدخول ونبش النفايات، ويرفض مجلس المدينة السماح لمالك القرص أو أي شخص بعمليات البحث؛ بمبرر أن ذلك يشكل خطرًا بيئيًّا.