تحذير من تسونامي ضخم.. زلزال يضرب بقوة 7 درجات في جزر سليمان على "حزام النار"

حثت السلطات في جزر سولومون، المواطنين، اليوم الثلاثاء، على الانتقال إلى مناطق مرتفعة، بعد زلزال بلغت قوته 7.0 درجات قبالة الساحل الجنوبي الغربي.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: إن الزلزال وقع على عمق 15 كيلومترًا على بعد حوالى 16 كيلومترًا إلى الجنوب الغربي لمنطقة مالانجو، وعلى بعد نحو 55 كيلومترًا من العاصمة هونيارا.
وأصدر مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ تحذيرًا من خطر تعرض سواحل الأرخبيل لأمواج مد عالية "تسونامي"، يتراوح ارتفاعها بين متر و3 أمتار، وسواحل بابوا- غينيا الجديدة وفانواتو إلى أمواج مد عالية يقل ارتفاعها عن 3 أمتار، حسب "سكاي نيوز عربية".
وكانت الهيئة قد قدّرت شدة الزلزال في البداية عند 7.3 درجات.
وبحسب المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي؛ فقد وقع الزلزال في الساعة 02:03 بتوقيت غرينتش.
ونقلت وكالة "رويترز" عن جورج هيرمنغ، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء ماناسيه سوجافاري: "ننصح الناس بالانتقال إلى مناطق مرتفعة الآن".
لكنه أضاف أنه لا توجد أضرار كبيرة في المباني في وسط هونيارا، عاصمة الدولة الواقعة في المحيط الهادئ.
وقالت موظفة استقبال في فندق بالعاصمة هونيارا جوي نيشا لوكالة "فرانس برس": "لقد كان زلزالًا قويًّا. بعض الأغراض في الفندق سقطت أرضًا. يبدو أن الجميع بخير، لكنهم مذعورون".
وبحسب مراسل لوكالة "فرانس برس" في هونيارا؛ فقد استمرت الهزة الأرضية زهاء 20 ثانية.
وأكد المراسل أن الزلزال أدى إلى انقطاع الكهرباء في بعض أحياء المدينة؛ في حين هُرِع السكان إلى الخارج وغادروا المناطق الساحلية إلى أخرى أكثر ارتفاعًا.
وتقع جزر سليمان على "حزام النار في المحيط الهادئ"؛ حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها إلى نشاط زلزالي وبركاني كثيف.