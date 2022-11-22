تحذير من تسونامي ضخم.. زلزال يضرب بقوة 7 درجات في جزر سليمان على "حزام النار"

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: إن الزلزال وقع على عمق 15 كيلومترًا على بعد حوالى 16 كيلومترًا إلى الجنوب الغربي لمنطقة مالانجو، وعلى بعد نحو 55 كيلومترًا من العاصمة هونيارا.