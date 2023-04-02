رفَض فصل الأجهزة عن زوجته خلال غيبوبتها.. وبعدها حدثت "المعجزة"

استمر تحسن هذه المريضة بطريقة ثابتة، إلى أن تمكنت أخيرًا من استعادة وعيها، ومقابلة ابنها هكسلي الذي أنجبته، وكان ذلك في 19 أكتوبر، قبل أن يعلن زوجها في نوفمبر خروجها من وحدة العناية المركزة.