بالصور: نار موقدة.. البرق يشعل جحيماً في هذه الولاية الأمريكية

أشعلت حرائق الغابات جحيماً في مقاطعة فريسنو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتوهجت المقاطعة باللون الأحمر القاتم مع استمرار النيران المستعرة في الاشتعال.
والتهمت النيران نحو 10 آلاف فدان من المساحات الخضراء، وحولتها إلى رماد بلون أسود، ما يجعله أكبر حادث حرائق غابات في الولاية التي تقع جنوب غرب الولايات المتحدة.
ويتكون الحريق من 3 حرائق كبيرة في شرق مقاطعة فريسنو، بالإضافة إلى عددٍ من الحرائق الأصغر.
الحرائق التي اشتعلت بسبب ضربات متتالية للبرق، تأثر بها أكثر من مكان ومنطقة في المقاطعة، ما أدى إلى إصدار أوامر إخلاء إلزامية في فريسنو، في الوقت الذي لا يزال تكافح فيه فرق الإطفاء للسيطرة على النيران المشتعلة.
وفتحت منظمة الصليب الأحمر في الولاية ملاجئها للإخلاء؛ لاستيعاب الأشخاص والحيوانات الصغيرة، وملاجئ أخرى للحيوانات الأكبر حجماً، فيما سيوفر المتطوعون المياه والوجبات والموارد الإضافية، وفقاً لوسائل إعلام أمريكية.