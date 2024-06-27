بالصور: نار موقدة.. البرق يشعل جحيماً في هذه الولاية الأمريكية

الحرائق التي اشتعلت بسبب ضربات متتالية للبرق، تأثر بها أكثر من مكان ومنطقة في المقاطعة، ما أدى إلى إصدار أوامر إخلاء إلزامية في فريسنو، في الوقت الذي لا يزال تكافح فيه فرق الإطفاء للسيطرة على النيران المشتعلة.