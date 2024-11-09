اشترته عبر الإنترنت دون استشارة طبية.. رسميًّا: دواء تخسيس ساهم في وفاة ممرضة ببريطانيا

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في ذلك الوقت: إن دواء "مونجارو سيكون مفيدًا جدًّا للأشخاص الذين يريدون إنقاص الوزن ويحتاجون إلى ذلك، مع أهمية كبيرة للاقتصاد حتى يتمكن الناس من العودة إلى العمل".