الصين تجدد إنذارًا باللون الأصفر لمواجهة الإعصار "فنغشن"

وقال المركز -في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية- "شينخوا": "حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم تم رصد الإعصار فوق مياه بحر الصين الجنوبي، على بعد نحو 170 كيلومترًا باتجاه غرب-شمال غرب جزيرة "يونغشينغ" التابعة لمدينة "سانشا" في مقاطعة "هاينان" بجنوب البلاد، مع سرعة رياح قصوى بالقرب من مركزه تبلغ 33 مترًا في الثانية".