فيديو غريب.. صبي لعب "الغميضة" في بنغلاديش عثر عليه في ماليزيا على بعد ألفي ميل!

كان الصبي البنغلاديشي "فهيم"، 15 عامًا، يلعب لعبة "الغميضة" أو "الغميمة" مع أصدقائه، بالقرب من أحد الموانئ في بنغلاديش، وحسب اللعبة اختبأ الصبي، لكنه اختار حاوية شحن ضخمة ليختبئ بها، ونام بعدها ليستيقظ في بلد آخر على بعد 2000 ألف ميل.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، عثر عمال الموانئ في ماليزيا على صبي بنغلاديشي، اختبأ 6 أيام في حاوية نقل غادرت ميناء مدينة شيتاغونغ البنغلاديشية، إلى ميناء كلانغ في ماليزيا.
ونقلت الصحيفة عن شرطة مقاطعة كلانغ في ماليزيا، بأن الصبي البنغلاديشي المدعو "فهيم"، كان يلعب "الغميضة" مع أصدقائه في ميناء مدينة شيتاغونغ في بنغلادش، واختبأ داخل حاوية نقل بحري، وانتابتْه غفوة بداخلها، وعندما استيقظ وجد نفسه محبوسًا بداخلها، وحاول الاستنجاد، إلا أن أحدًا لم يسمع صراخه، فقضى في الحاوية 6 أيام دون طعام أو شراب، حتى وصلت إلى ميناء كلانج في ماليزيا في رحلة حوالي ألفي ميل عبرت خلالها المحيط الهندي.
وأضافت الصحيفة أن عمال الموانئ في بداية الأمر ظنّوا الطفل مخطوفًا من قبل مهرّبي البشر، أو تجار الأعضاء، فاتصلوا بالشرطة على الفور، وعند التحقيق مع الطفل أخبر طواقم الشرطة بما حصل معه.
وتم التواصل مع ذوي الطفل ونقله إلى أحد المستشفيات الماليزية، وأفاد الأطباء بأن حالته الصحية جيدة، وستتم إعادته إلى بلاده ومنزله قريبًا ليلعب من جديد بحذر.