فيديو غريب.. صبي لعب "الغميضة" في بنغلاديش عثر عليه في ماليزيا على بعد ألفي ميل!

ونقلت الصحيفة عن شرطة مقاطعة كلانغ في ماليزيا، بأن الصبي البنغلاديشي المدعو "فهيم"، كان يلعب "الغميضة" مع أصدقائه في ميناء مدينة شيتاغونغ في بنغلادش، واختبأ داخل حاوية نقل بحري، وانتابتْه غفوة بداخلها، وعندما استيقظ وجد نفسه محبوسًا بداخلها، وحاول الاستنجاد، إلا أن أحدًا لم يسمع صراخه، فقضى في الحاوية 6 أيام دون طعام أو شراب، حتى وصلت إلى ميناء كلانج في ماليزيا في رحلة حوالي ألفي ميل عبرت خلالها المحيط الهندي.