بالفيديو.. مصرع 7 أشخاص بانقلاب حافلة في ولاية مسيسبي الأمريكية
لقي سبعة أشخاص مصرعهم في انقلاب حافلة سياحية شرق مدينة فيكسبرغ بولاية مسيسبي الأمريكية، بحسب شبكة "سي إن إن".
وقال دوغ هاسكي، مسؤول الطب الشرعي بمقاطعة وارن، التي تقع فيها المدينة: إن من بين القتلى السبعة شقيقَيْن، عمرهما ستة أعوام و16 عامًا.
وأضاف بأن أشخاصًا عدة أُصيبوا، لكنه لم يستطع تحديد عددهم.
وتابع بأن الحافلة التي كان على متنها 47 شخصًا، أغلبهم من أمريكا اللاتينية، تعرَّضت للحادث على طريق (إنترستيت 20) بين فيكسبرغ وبوفينا نحو الساعة الـ12:30 صباحًا.
وقالت دورية الطرق السريعة في مسيسبي إن 37 راكبًا نُقلوا إلى المستشفيات في فيكسبيرغ وجاكسون بإصابات غير معروفة، بحسب "سي إن إن".
وقالت دورية الطرق السريعة إن حافلة فولفو 2018 انقلبت بالقرب من بوفينا.
وقال مارتن بيس، قائد شرطة مقاطعة وارن، لشبكة WAPT التابعة لشبكة CNN: "في أي وقت يكون لديك أشخاص مصابون أو مقتولون يكون الأمر مأساويًّا، لكن عندما يكون لديك موقف مثل هذا، لديك فيه وفيات وإصابات متعددة، فإن الأمر يزداد سوءًا".
ووفقًا للشبكة، تم إعلان وفاة ستة ركاب في مكان الحادث، بينما تُوفي السابع في المستشفى، وفقًا لدورية الطرق السريعة.
وقال المسؤولون إن الحادث قيد التحقيق. وقال سائق شاحنة السحب كيث أليسون لشبكة "WAPT" الإخبارية: إن الحافلة انتهى بها الأمر في حفرة، وتم إخراج العديد من الركاب.