بالفيديو.. مصرع 7 أشخاص بانقلاب حافلة في ولاية مسيسبي الأمريكية

وقال مارتن بيس، قائد شرطة مقاطعة وارن، لشبكة WAPT التابعة لشبكة CNN: "في أي وقت يكون لديك أشخاص مصابون أو مقتولون يكون الأمر مأساويًّا، لكن عندما يكون لديك موقف مثل هذا، لديك فيه وفيات وإصابات متعددة، فإن الأمر يزداد سوءًا".