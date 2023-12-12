سافر إلى أمريكا بدون جواز سفر أو تذكرة.. التحقيق مع "الراكب الشبح"

وخلال محاكمته التي انطلقت هذا الشهر، قال أوتشيغافا إنه "غير مذنب في انتهاك جزء من القانون الجنائي الأمريكي، الذي يمنع أي شخص من الصعود أو إخفاء نفسه على متن طائرة أو سفينة دون موافقة المالك أو الشخص المسؤول".