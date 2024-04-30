جريمة تعنيف في سوريا.. أب وزوجته يعذبان طفلًا بطريقة "بشعة"

وأضاف البيان: "حضرت على الفور دورية من شرطة المنطقة إلى المشفى، وبعد تلقي الطفل العلاج اللازم وسؤاله عن الحادثة؛ أكد قيام والده وزوجته بضربه وتعذيبه وربطه في المنزل؛ حيث تمكن من الهرب، وتم إسعافه إلى المشفى من قِبَل مركبة عابرة".