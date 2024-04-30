جريمة تعنيف في سوريا.. أب وزوجته يعذبان طفلًا بطريقة "بشعة"

كشفت وزارة الداخلية السورية، يوم الاثنين، تفاصيل صادمة تتعلق بحادثة تعذيب طفل من قِبَل والده وزوجته.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، قالت "الداخلية" السورية في منشور على حسابها الرسمي في "فيسبوك": "ورد بلاغ إلى شرطة منطقة طرطوس، بدخول طفل يُدعى (خليل. أ) مواليد 2018 إلى المشفى؛ إثر تعرضه للضرب وإصابته بحروق في قدميه".
وأضاف البيان: "حضرت على الفور دورية من شرطة المنطقة إلى المشفى، وبعد تلقي الطفل العلاج اللازم وسؤاله عن الحادثة؛ أكد قيام والده وزوجته بضربه وتعذيبه وربطه في المنزل؛ حيث تمكن من الهرب، وتم إسعافه إلى المشفى من قِبَل مركبة عابرة".
ووفق البيان فقد تم "إلقاء القبض على كل من والد الطفل المدعو (حيان. أ) وزوجة والده المدعوة (مها. أ)".
وبالتحقيق مع المتهميْن، قالت الداخلية السورية إنهما "اعترفا بقيامهما بتعذيب الطفل وضربه وحرق قدميه بالفحم بحجة سوء سلوكه".
واختتم البيان أن "التحقيقات ما زالت مستمرة معهما، وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص".