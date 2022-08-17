احتجاجًا على تدني الأجور.. العمال يتركون وظائفهم في ضربة جديدة لـ"أمازون"

وزعمت مجموعة العمال الذين نظّموا الإضراب ويطلقون على أنفسهم اسم "اتحاد عمال أمازون الداخليين"، في منشورات عبر الإنترنت، أن أكثر من 150 موظفًا شاركوا في توقفهم المنسق عن العمل. ومع ذلك، تُعارض أمازون هذا الرقم، وقالت إن 74 عاملًا شاركوا في الإضراب. وحسب كلا المقياسين، مثّل المتظاهرون جزءًا صغيرًا من 1500 موظف في منشأة أمازون الجوية.