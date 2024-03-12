فشلت في 33 اختبارًا من أصل 89.. تدقيق رسمي أمريكي يزيد أوجاع "بوينغ 737 ماكس"

وقال التقرير، أمس الاثنين، نقلًا عن عرض لإدارة الطيران الفيدرالية، أطلعت عليه "نيويورك تايمز": إنه في التحقيق واسع النطاق، فشلت شركة بوينغ في فحص يتعلق بالمكون الذي أدى إلى انفصال جزء من الطائرة، والمعروف بأنه قابس الباب.