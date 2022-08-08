رعب الجمال السائبة على الطرق.. الأردن يقدم 3 إجراءات احترازية

عشرات الحوادث

وحسب تقرير لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، تسببت ظاهرة الجمال هذه بعشرات الحوادث المروعة التي وقعت على تلك الطرق خلال السنوات الماضية، وكان نتيجتها عشرات الوفيات والإصابات، وكان آخرها أمس الأحد، حين تصادم جمل سائب مع حافلة ركاب كبيرة عند مدخل مدينة العقبة كاد أن يودي بحياة العديد من ركابها.