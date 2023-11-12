لص سرق دراجة نارية من رجل مُسِنّ.. شاهد كيف تلقى عقابًا بعدها بثوانٍ!

ومع وجود اللص على الأرض، تقترب سيارة، ويخرج منها شخص دون أن يعرف ما حدث، وحين توجه ناحية الشاب الراقد لمحاولة مساعدته، تم تحذيره من قِبَل بعض المارة أن الصبي الملقى على الأرض هو لص، وقاموا بطلب الشرطة والإسعاف.