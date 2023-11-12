لص سرق دراجة نارية من رجل مُسِنّ.. شاهد كيف تلقى عقابًا بعدها بثوانٍ!
في لحظة استثنائية قليلًا ما تتكرر في حياتنا، التقطت كاميرات المراقبة في البرازيل واقعة موت لص بمرض مفاجئ، بعد ثوانٍ فقط من قيامه بسرق دراجة نارية من رجل مُسِنّ.
وتحت عنوان "عقاب إلهي فوري"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: حدثت الواقعة الغريبة يوم الثلاثاء الماضي 7 نوفمبر، في أحد شوارع مدينة ساو باولو جنوبي شرق البرازيل.
ويُظهر الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة بالشارع، اللص المراهق يوري جوستافو دا سيلفا جودوي، (17 عامًا)، وشريكه اللص الآخر وهما يسرعان على دراجة نارية، ويقطعان الطريق على قائد دراجة نارية مسن، يبلغ من العمر 66 عامًا، ويجبرانه على التوقف.
وبعدها يحيط اللصان بالمسن، ويسرقان ما معه حتى الخوذة على رأسه، قبل أن ينزلاه من على دراجته، ويأخذها أحدهما وينطلق بها؛ بينما يركب اللص "جودوي" على الدراجة الأخرى.
وخلال ثوانٍ، لم يكد يتحرك اللص "جودوي" بضعة أمتار، حتى سقط بدراجته النارية دون أي حراك.
ومع وجود اللص على الأرض، تقترب سيارة، ويخرج منها شخص دون أن يعرف ما حدث، وحين توجه ناحية الشاب الراقد لمحاولة مساعدته، تم تحذيره من قِبَل بعض المارة أن الصبي الملقى على الأرض هو لص، وقاموا بطلب الشرطة والإسعاف.
وقال صاحب الدراجة المسروقة للشرطة إن المشتبه بهما صوبا مسدسًا نحو وجهه، وقاما بسرقة الدراجة وما معه من نقود.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن المسعفين وصلوا إلى مكان الحادث لعلاج اللص، لكنهم أعلنوا وفاته في موقع سقوطه.
وحسب الصحيفة، تحقق الشرطة في القضية باعتبارها جريمة سطو ووفاة مشبوهة للص المراهق.
واحتجزت الشرطة الدراجة النارية التي كان "جودوي" يستقلها لتحليلها، كما تم ضبط سلاح ناري مع المتوفى، ولم يتم العثور على الدراجة المسروقة واللص الثاني.