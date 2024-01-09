بعد ممارستها لعدة قرون.. كوريا الجنوبية تُقِر قانونًا "تاريخيًّا" بشأن أكل لحم الكلاب

وبموجب التشريع الجديد سيتم حظر تربية أو ذبح الكلاب بغرض استهلاك لحومها، وتوزيع أو بيع لحوم الكلاب اعتبارًا من عام 2027، وسيواجه من يذبحون الكلاب عقوبة السجن لمدد تتراوح بين عامين و3 أعوام، أو غرامة تصل إلى 30 مليون وون (22768 دولارًا).