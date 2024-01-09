بعد ممارستها لعدة قرون.. كوريا الجنوبية تُقِر قانونًا "تاريخيًّا" بشأن أكل لحم الكلاب

أقر برلمان كوريا الجنوبية قانونًا "تاريخيًّا" يحظر استهلاك لحوم الكلاب كطعام للبشر، وهي ممارسة غذائية معتادة في هذا البلد تعود إلى قرون.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، وافقت الجمعية الوطنية على مشروع القانون بأغلبية 208 أصوات، الثلاثاء، وسيتحول التشريع المقترح إلى قانون بعد إقراره من مجلس الوزراء وتوقيع الرئيس يون سوك يول عليه، وهي خطوات تُعتبر شكلية؛ حيث تدعم حكومة يون الحظر.
وبموجب التشريع الجديد سيتم حظر تربية أو ذبح الكلاب بغرض استهلاك لحومها، وتوزيع أو بيع لحوم الكلاب اعتبارًا من عام 2027، وسيواجه من يذبحون الكلاب عقوبة السجن لمدد تتراوح بين عامين و3 أعوام، أو غرامة تصل إلى 30 مليون وون (22768 دولارًا).
وواجهت الجهود المبذولة لحظر استهلاك لحوم الكلاب مقاومة شرسة من المزارعين وغيرهم من العاملين في صناعة لحوم الكلاب، التي تشهد تراجعًا لشعبيتها في البلاد.
وجاء هذا القانون لتجنب الإحراج الدولي الذي تعرضت له كوريا الجنوبية.
وكانت لحوم الكلاب جزءًا رئيسيًّا من المطبخ الكوري الجنوبي؛ حيث يُعتقد أن البلاد كانت تستهلك نحو مليون ونصف المليون كلب سنويًّا، رغم أن الاستهلاك انخفض بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية.
وأظهرت دراسات استقصائية حديثة أن غالبية الكوريين الجنوبيين لم يعودوا يأكلون لحوم الكلاب؛ معتبرين أنها حيوانات أليفة يمكن تربيتها والعناية بها وليس ذبحها وأكلها.
ولا تزال لحوم الكلاب وجبة شهية في كل من كوريا الشمالية والصين وفيتنام.