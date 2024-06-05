مصر.. معاقبة موظفة بـ"الحسم من الراتب" بسبب كرش المدير

ثار في مصر جدل بسبب صورة نشرتها موظفة تدعى "مريم حلمي" على "فيسبوك"، وقالت إنها تعرضت لعقوبة بالحسم من راتبها بالشركة التي تعمل بها؛ لأنها أظهرت رئيس مجلس إدارة الشركة في صورة بدينًا وقد ظهر له "كرش".