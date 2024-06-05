مصر.. معاقبة موظفة بـ"الحسم من الراتب" بسبب كرش المدير

ثار في مصر جدل بسبب صورة نشرتها موظفة تدعى "مريم حلمي" على "فيسبوك"، وقالت إنها تعرضت لعقوبة بالحسم من راتبها بالشركة التي تعمل بها؛ لأنها أظهرت رئيس مجلس إدارة الشركة في صورة بدينًا وقد ظهر له "كرش".
وحسب صحيفة "اليوم السابع"، اعتبرت الشركة أن نشر صورة المسؤول بهذه الطريقة، مخالفةٌ للسياسات المتبعة في قسم الإعلام لديهم؛ لأن من مسؤولياتها إظهارُ أفضل صورة لكل العاملين في الشركة؛ حسب ما ورد في قرار الحسم الذي نُشرت صورته.
وحسب الصحيفة، تفاوتت التعليقات على الصورة المنشورة بين مَن شكك في أن قرار الحسم حقيقي، وبين من انتقد قرار الحسم ورآه مجحفًا.