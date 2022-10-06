طوارئ وإخلاء عاجل للركاب.. شاهد ما حدث لطائرة تركية لحظة هبوطها

وحسب صحيفة "هبرلار" التركية، أعلن المستشار الصحفي في الخطوط الجوية التركية يحيى أوستون، في تصريح له عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، أن إطار طائرة كانت على متن رحلة إسطنبول- حياة، انفجر أثناء الهبوط.