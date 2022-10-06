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طوارئ وإخلاء عاجل للركاب.. شاهد ما حدث لطائرة تركية لحظة هبوطها
انفجر إطار طائرة الخطوط الجوية التركية، التي قامت بالرحلة بين إسطنبول وهاتاي وعلى متنها 105 أشخاص، أثناء الهبوط في مطار هاتاي.
وحسب صحيفة "هبرلار" التركية، أعلن المستشار الصحفي في الخطوط الجوية التركية يحيى أوستون، في تصريح له عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، أن إطار طائرة كانت على متن رحلة إسطنبول- حياة، انفجر أثناء الهبوط.
وحسب موقع "تركيا اليوم"، كان هناك 105 راكب وطياران في قمرة القيادة، إلى جانب 4 من أفراد طاقم الضيافة على متن الطائرة.
وقال "أوستن" في التصريح إن إطار طائرة رحلة TK-2256 إسطنبول- هاتاي، انفجر أثناء الهبوط بسبب ارتفاع في درجة حرارة أحد معدات هبوط الطائرة، وتدخل رجال الإطفاء بسرعة وقاموا بالتبريد.
وأضاف "أوستن": تم إجلاء المسافرين والطاقم بأمان من الطائرة، ولا توجد مشكلة في حالتهم الصحية.