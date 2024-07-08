"ليس البحر بل شوارع أمريكا".. شاهد إعصار "بيريل الرهيب" يضرب ولاية تكساس

تسبب إعصار بيريل في هطول أمطار غزيرة في أنحاء هيوستن بعد وصولها للشاطئ، ومن المتوقع أن تجلب رياحًا مدمرة إلى شرق تكساس بالقرب من لويزيانا مع تحرك العاصفة شمالاً، بعد وصولها إلى اليابسة.