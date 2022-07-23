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قطر تستخدم طائرات اعتراضية بدون طيار للحماية من التهديد
في كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي سيقام في دولة قطر سيتم استخدام طائرات اعتراضية بدون طيار للحماية من التهديد، الذي قد تمثله الطائرات بدون طيار على المشجعين.
ستساعد المركبات الجوية غير المأهولة التي تطلق الشباك لإسقاط الطائرات الصغيرة "المارقة" في الدفاع عن الملاعب.
ستوفر شركة فورتيم Fortem Technologies الطائرات بدون طيار، بعد اتفاق مع وزارة الداخلية القطرية.
وتقول فورتيم إن الاتفاقية تعكس المخاوف المتزايدة بشأن التهديد المحتمل، الذي تشكله هجمات الطائرات بدون طيار بشكل عام.