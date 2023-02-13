خلال المراقبة والدفاع عن الأرض.. شاهد لحظة سقوط نيزك واحتراقه فوق القناة الإنجليزية

كشفت لقطات فيديو لحظة سقوط نيزك واحتراقه فوق القناة الإنجليزية في بريطانيا، حسب فضائية "الحدث".
ويظهر الفيديو كيف احترق النيزك في الغلاف الجوي وأضاء السماء بضوء مبهر، قبل أن ينطفئ تمامًا.
وحسب موقع "الحرة"، تضرب النيازك الصغيرة الأرض كل أسبوعين تقريبًا، ولكنها لا تشكّل خطرًا كبيرًا على الكوكب.
ويعرف علماء الفلك حاليًا أكثر من 1.1 مليون كويكب، حوالي 30.600 منها مصنفة ككويكبات قريبة من الأرض، وفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية.
وتعمل وكالة "ناسا" ووكالة الفضاء الأوروبية ومنظمات أخرى في جميع أنحاء العالم على تعزيز قدراتها الدفاعية الكوكبية في حال وصول كويكب مدمر للأرض إلى مسار مثير للمخاوف.