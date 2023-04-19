"ناسا" تُحَذّر من سقوط قمر صناعي قديم على الأرض

قالت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) إن من المقرر أن يسقط قمر صناعي "متقاعد" تابع لها من الفضاء ليتحطم على الأرض؛ مشيرة إلى احتمال ضعيف بأن يتسبب في سقوط قتلى.
وبحسب وكالة الفضاء الأمريكية فإن القمر الصناعي البالغ وزنه 300 كغ، سيدخل الغلاف الجوي للأرض في الواحدة والنصف من فجر الخميس، مع احتراق معظمه في السماء أثناء الهبوط.
وقالت "ناسا": إن "المتوقع أن تنجو بعض مكوناته من الاحتراق، لكنها قدّرت حدوث ضرر لأي شخص على الأرض بنحو 1 من أصل 2467 احتمالًا".
ولم تعلن وكالة ناسا أو وزارة الدفاع الأمريكية عن نقطة العودة الدقيقة للقمر الصناعي المسمى "التصوير الطيفي للطاقة الشمسية العالي الطاقة من روفين راماتي"؛ وفق موقع "روسيا اليوم".
وأشارت "ناسا" إلى أنها ستقوم بنشر تحديثات حول المركبة بعد تحطمها على الأرض، وقضائها أكثر من عقدين في المدار.
وسيكون هذا القمر، هو القمر الصناعي الثاني التابع لوكالة ناسا الذي يصطدم بالأرض هذا العام؛ ففي يناير المنصرم، أعلنت وكالة ناسا أن قمرًا صناعيًّا يبلغ من العمر 38 عامًا ويزن 2540 كغ، سيعود إلى الأرض.
وقدّرت وكالة ناسا في عام 2021 أن نحو 27 ألف قطعة من النفايات الفضائية تطفو في المدار، دون أن يشمل هذا الكم الحطام الصغير للغاية بحيث تتعذر مراقبته.