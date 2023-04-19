"ناسا" تُحَذّر من سقوط قمر صناعي قديم على الأرض

وسيكون هذا القمر، هو القمر الصناعي الثاني التابع لوكالة ناسا الذي يصطدم بالأرض هذا العام؛ ففي يناير المنصرم، أعلنت وكالة ناسا أن قمرًا صناعيًّا يبلغ من العمر 38 عامًا ويزن 2540 كغ، سيعود إلى الأرض.