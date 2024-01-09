"قضية كولونوس".. بدء محاكمة العشرات في اليونان بتهمة اغتصاب طفلة قاصر

وفي اليونان، أصبح العنف الجنسي ضد الأطفال آفة للمجتمع، وقد تزايد عدد هذه الجرائم في السنوات الأخيرة، حسب ما قاله رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في البرلمان عند مناقشة خطة العمل الوطنية لحماية الأطفال من الاعتداء والاستغلال الجنسي.