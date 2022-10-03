فيديو: اختطاف ثم انشقاق.. قيادي حوثي ينضم للشرعية ويعلن: "مستعد أن أقاتل الميليشيا من الغد"

وعلى الفور توالت التعليقات على انشقاق القيادي الحوثي، الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالميليشيا، فكتب الصحفي اليمني همدان العلي معلقًا: "لا يمكن لأحد أن يغلق أبواب العودة إلى الصواب. المهم أن تعتذر لليمنيين عن كل لحظة خدمت فيها عصابة الحوثي العنصرية السلالية، وتعمل من موقعك الجديد لمواجهتها بصدق، وتتحمل قسوة الضحايا أحيانًا. المسألة ليست شرعية وانقلابًا.. بل جمهورية وإمامة عنصرية. أتمنى أن تكون محقًّا".