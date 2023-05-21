الإمارات.. ضبط 4 وافدين يتعاطون المخدرات بمكان العمل وعربي فَعَلها بمركز شرطة

وأفادت تفاصيل الدعوى بأنه تم إلقاء القبض على المتهم بالمواقف الأمامية لأحد مراكز الشرطة في دبي وهو في حالة غير طبيعية؛ إذ كان يتلعثم في الكلام، فتم التحفظ عليه بالمركز، واستصدار الإجراءات القانونية اللازمة.. وبتفتيشه احترازيًّا عُثِر بحوزته على سبع إبر طبية تحتوي على مادة غير معروفة، وقطرة أخفيت بالساق الأيسر تحت البنطال الذي كان يرتديه، فتم إخضاعه للفحص من قِبَل الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة؛ وتَبَين أنه تحت تأثير تعاطي إحدى المواد المخدرة، وأن القطرة التي كانت بحوزته عبارة عن سائل يُستخدم لتوسيع حدقة العين، ولا تُصرف إلا بوصفة طبية؛ لارتباطها بحالات التعاطي وسوء الاستخدام، كما أن لها بعض التأثيرات الجانبية التي تُسَبب الهلوسة.