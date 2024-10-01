حالة واحدة فقط تجعله قمرًا.. شاهد القصة الكاملة لدوران قمرين حول الأرض لمدة 53 يومًا

هناك بعض الجدل بين علماء الفلك حول ما إذا كان كويكب "2024 PT5"مؤهلًا حقًّا ليكون قمرًا صغيرًا، يقول لانس بينر، الخبير في مختبر الدفع النفاث بوكالة ناسا: يجب أن يكمل الكويكب دورة كاملة واحدة على الأقل حتى يعتبر قمرًا صغيرًا؛ ونظرًا لأن "2024 PT5" لن يكمل مدارًا كاملًا حول الأرض والقمر، فإن تصنيفه مطروح للمناقشة.