الأردن.. بالفيديو: لحظة تحطم مروحية عسكرية واستشهاد الطيار

كشف مقطع فيديو مروع، لحظة سقوط مروحية عسكرية، أمس الاثنين، في أرض مفتوحة قرب منطقة أبو نصير في العاصمة الأردنية عمان، وهو الحادث الذي أسفر عن استشهاد طيار أردني، وإصابة آخريْن.