حول العالم في صورة: مشهد الوداع.. زملاء "ريان" الفلسطيني ونظرة أخيرة صامتة

دموع ووجوم، وعيون لا تصدق أن هذه النظرة هي الأخيرة لصديقهم صاحب الأعوام السبعة، بعد أن ذهب إلى جوار ربه؛ إذ لم يتحمل قلبه الصغير منظر اقتحام جنود الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلته؛ فسقط مغشيًّا عليه بسكتة قلبية، ولم تفلح محاولات إنعاشه.