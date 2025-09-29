دراسة صادمة: تدخين الآباء في سن المراهقة يهدد أطفالهم بالشيخوخة السريعة وأمراضها

البحث الذي قاده الدكتور خوان بابلو لوبيز-سيرفانتس من جامعة برغن، أظهر أن أبناء الآباء الذين بدأوا التدخين قبل سن الخامسة عشرة بدوا أكبر بيولوجياً بما يتراوح بين تسعة واثني عشر شهراً من أعمارهم الحقيقية، فيما قد ترتفع الفجوة إلى أربعة عشر أو خمسة عشر شهراً إذا كان الأبناء مدخنين بدورهم. ويفسر الباحثون الأمر بأن التدخين خلال سن البلوغ قد يؤدي إلى تغييرات جينية في الحيوانات المنوية، لا تمس الشفرة الوراثية نفسها، لكنها تغيّر طريقة عمل الجينات، وهذه التغيرات يمكن أن تُورّث عبر الأجيال، ما يجعل آثار التدخين تتجاوز الشخص المدخن لتصيب ذريته.